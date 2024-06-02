الأحد 02 يونيو 2024
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"القاهرة الإخبارية": غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أنحاء متفرقة في قطاع غزة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في قطاع غزة، مازال في حالة سيئة بسبب القصف المستمر على أحياء قطاع غزة، وخصوصًا المناطق الجنوبية.

وأشار "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه سمع منذ قليل دوي انفجارات وصوت اطلاق الرصاص المتواصل الناتج عن قيام الآليات العسكرية الإسرائيلية باستهدافات متكررة بحق مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. 

ونوه، إلى أن هذه القذائف وهذه الأصوات متنوعة المصادر، حيث تقوم بذلك الآليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت في المدينة والتي وصلت لحي "الزعرب" في وسط مدينة رفح.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة بشرق قطاع غزة، قذائفها ورصاصها تجاه أبنية المواطنين وممتلكاتهم بالإضافة إلى القصف من قبل الزوارق الحربية، والتي تقوم بإطلاق القذائف بشكل عشوائي بإتجاه المنازل والمباني والشوارع والطرقات.

بشير جبر قطاع غزة غارات جوية غزة جولة المراسلين

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