تحرك برلمانى لاستعجال صرف تعويضات متضررى محور ناهيا

تقدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، بشأن تأخر صرف تعويضات أهالى ناهيا، الذين تم هدم منازلهم لإنشاء المشروع القومى الخاص بمحور ناهيا، وذلك عملا بحكم المادة "١٣٤" من الدستور والمادة "۲۱۲" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكدت النائبة هند رشاد، في طلب الإحاطة تعدد شكاوى الأهالى من أصحاب المنازل التي تم إزالتها من تأخر صرف التعويضات الخاصة بهم، لإيجاد أماكن بديلة وضرورة تيسير الإجراءات ووضع المواطنين الذين تم هدم منازلهم في توسعات المشاريع القومية أولوية لحجز وتسلم وحدات سكنية لمن يرغب منهم في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وطالبت النائبة هند رشاد بسرعة صرف التعويض الاجتماعي من المحافظة بالتوازي مع صرف تعويض المساحة حتى يتسنى للمواطنين المتضررين صرف مبالغ تتيح لهم توفير بدائل سكن خاصة.

يذكر أن النائبة هند رشاد سبق وتقدمت بطلب إحاطة بشأن عدم الانتهاء من إصدار موافقة لبناء وتجديد غرف الكهرباء المتهالكة في قرية ناهيا بكرداسة بمحافظة الجيزة، وعدم البدء في إنشاء مبنى موزع كهرباء جهد متوسط بكرداسة.

وناقشت طلب الإحاطة بحضور ممثلي الحكومة، منهم اللواء دكتور خالد عسر، رئيس مجلس مدينة كرداسة، والمهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس عبد الباسط محمد عبد الحميد، رئيس قطاع شبكات الجيزة، والمهندس أيمن السيد، مهندس بإدارة شبكات الجيزة.

وأكدت "رشاد" أن لجنة الطاقة والبيئة أصدرت توصيات خلال اجتماعها بضرورة الانتهاء من إنشاء الموزعين في خلال العام الجاري على فترتين كل 6 أشهر لضمان انتظام الكهرباء وجودتها في دائرة كرداسة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع معاناتهم في انقطاع الكهرباء المستمر.