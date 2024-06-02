لا تشتريها.. كل ما تريد معرفته عن سمكة الأرنب السامة بعد التحذير منها

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن التعريف بسمكة الأرنب السامة، وذلك بعد تحذير مديريات الصحة بمحافظات جمهورية مصر العربية منها، حيث لا يوجد مصل لسمها ويختلف أعراض التسمم الناتج عنها من شخص لآخر بحسب قوة مناعة الجسم.

ما هي سمكة الأرنب السامة؟

ونتيجة لما سبق ذكره ينشر موقع "الدستور" كافة المعلومات عن سمكة الأرنب السامة، فهي تعرف بأسم "القراض" أو "سمكة النفيخة" أو "السمكة المنتفخة" (Pufferfish)، هي سمكة بحرية تحتوي على سم قاتل يعرف باسم "تيترودوتوكسين"، هذا السم يمكن أن يكون قاتلًا للإنسان، حيث لا يوجد مصل مضاد له حتى الآن.

وتتميز سمكة الأرنب بجسمها المنتفخ القادر على التمدد والانتفاخ عند الشعور بالخطر. لها جلد خشن وتحتوي على أشواك قصيرة، لها ألوان متنوعة وغالبًا ما تكون بنية أو رمادية مع بقع وأشرطة مختلفة، هناك حوالي 120 نوعًا من سمكة الأرنب، وتتواجد في البحرين الأحمر والمتوسط، وبعض الأنواع يمكن أن تعيش في المياه العذبة.

سمها وخطورته

وتحتوي هذه السمكة على سم "تيترودوتوكسين"، الذي يعد أقوى بحوالي 1200 مرة من سم السيانيد، يتركز السم في الأعضاء الداخلية مثل الكبد والمبيضين والأمعاء والجلد، ويمكن أن يسبب السم الشلل، ويتبع ذلك الوفاة نتيجة لفشل الجهاز التنفسي إذا لم يتم تقديم الرعاية الطبية الفورية

التحذيرات والتوعية

حذرت مديريات الصحة من تناول هذه السمكة، وخاصة في المناطق التي تنتشر فيها مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قد حذرت من تناول هذا النوع، مؤكدة بأن سمكة الأرنب من أخطر انواع الأسماك في العالم، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأسماك قادم من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط، وأن حالات التسمم الناتجة عن تناول السمكة لا يوجد له مصل.