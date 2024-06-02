محافظ الجيزة يكلف نواب جدد لرئيس حي العمرانية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف نواب جدد لرئيس حي العمرانية في إطار خطة التدوير الدورية التي يتم إجراءها لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وضمان تنفيذ التكليفات المُسنَدة على أكمل وجه بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف توفيق جمال توفيق عميرة، وسيد عبدالله السيد، نواب لرئيس حي العمرانية وعماد عبد السميع علي نائب لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة.

كما شمل قرار اللواء أحمد راشد، تكليف أحمد عشري عبد الرحيم مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الشمالي وهشام ابو العزايم عبد الله مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الجنوبي.