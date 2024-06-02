عصام صاصا يُدلي بأقواله في دهس شاب على الدائري: "مكنش قصدي"

حصل "الدستور" على نص أقوال مطرب المهرجانات عصام صاصا في تحقيقات النيابة العامة عقب إحالته لمحكمة الجنايات في اتهامه بالقتل الخطأ لشاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وتضمن محضر الاستماع لأقوال عصام صاصا: اليوم واثناء تواجدنا بسراى النيابة تبين لنا عرض المحضر رقم ٦٧٣٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح الطالبية والذي بمطالعته تبين انه بتاريخ ۲۰۲٤/٥/٦ مذکرة والثابت بها وفاة شخص اثناء عبوره وبالفحص تبين ان السيارة شيفروليه كامارو سوداء اللون قيادة المدعو عصام طه طلعت مهني (مطرب) والسياره تحمل لوحات معدنيه رقم س ي ر ١٤٣٨ سارية التراخيص صادره من ميناء الاسكندرية وتبين ان المتوفى يدعى احمد مفتاح احمد محروس وبحوزته متعلقاته الشخصيه وكذا بطاقة الرقم القومى وكذا مبلغ الف ومئتان وكذا هاتف محمول ماركة سامسونج بني اللون.

وتم التحفظ على السياره مرتكبة الواقعة ومرفق بالمحضر التقرير الطبي رقم ٦٣٢٦ صادر من مستشفى الهرم بإسم احمد مفتاح احمد وبالكشف الظاهرى تبين انه جثه هامده ولا يوجد اية من العلامات الحيوية واشتباه في نزيف في المخ والصدر والبطن هذا ومرفق بالمحضر تقرير طبي اخر رقم ٥٧١٣٣ باسم عصام طه طلعت صادر من مستشفى ام المصريين وبالكشف تبين وجود جرح قطعى بالساعد الايمن، هذا والمحضر جميع مكون من ثمانية ورقات أشرنا عليه بما يفيد النظر والارفاق وقد اثبت محرر المحضر ملحوظه / تم حجز السياره رقم س ي ر ١٤٣٨شيفروليه كامارو بجراح السيارات الخاص بالقسم بالبند ۲ احوال المساعه ١٥/٧ صحيفه ۹۳ تحت تصرفات النيابه العامة.

ولمناسبة تواجد المتهم خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها وبمناظرتة تبين أنه يرتدى الملابس الأفرنجية عبارة عن جاكت اسود اللون به جيبان من الامام واسفلة بنطال قماش ابيض اللون به جيبان من الامام ومن الخلف وينتعل زاحف اسود اللون وبه اصابة باليد اليمني ملفوفة بشاش ابيض وبسؤاله عن محدث اصابته قرر انها بسبب الحادث ولا يتهم احد بإحداث اصابته وبسؤاله شفاهة عن التهمة المنسوبة اليه بعد ان احطناه علما بها وبعقوبتها وان النيابة العامة هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق فدعوناه بداخلها وبسؤاله شفاهنا عن التهمه المنسوبة اليه فانكر ما نسب اليه من اتهام.

وجاءت نص التحقيقات كالتالي:

م: ماقولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بقتل المجنى عليه / احمد مفتاح احمد وكان ذلك ناشئا عن اهمالك ورعونتك وعدم احرازك وعدم اتباعك للقواعد والقوانيين بأن قمت بقيادة السيارة رقم ) ى ر ١٤٣٨) بحاله پنجم عنها الخطر وبالسرعة اعلى من السرعة المقررة قانونًا على النحو مبين بالأوراق؟

ج: الكلام دة محصلش.

س: ما الذي حدث اذا وماهي ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج اللى حصل انا كنت شغال فى المعادى فى مكان اسمة روفى وخلصت الشغل واتحركت على الساعة ٤.٣٠ صباحا وانا ماشي على الدائرى مروح البيت وعند بنزينة موبيل اللى قبل طلعة الوصلة كان في عربيتين على شمالي مش شايف منهم ولقيته مرة واحد قدامى ومعرفتش اروح فى اى حتة فخبطته ولقيت الازاز والكبوت في وشي ووقفت والناس اتلمت وعرفت انه مات وهو دة كل اللى حصل.

من متى واين حدث ذلك تحديدا ؟

ج: الكلام دة حصل النهردا بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٦ الساعة ٥:١٥ صباحًا تقريبًا

س من كان برفقتك الذاك ؟

ج كنت لوحدى.

ص: ملك من السيارة رقم (س ي ر - ١٤٣٨) ؟

ج العربية ملكي وبأسمي.

م منذ متى وانت تمتلك تلك المسيارة ؟

ج: من حوالي 5 شهور بس.

م: ما هو ظروف تقابلك مع المجنى عليه / احمد مفتاح احمد تحديدا ؟

ج: انا مرة واحدة لقيته بيعدى الطريق ومعرفتش اعمل اى حاجة عشان مكنتش شايفه بسبب العربيات اللي جمبي.

من: ما هي السرعة التي كنت تقود سيارتك عليها حال اصطدامك بسالف الذكر ؟

ج كنت ماشی ۷۰.

س: هل استخدمت اله التنبيه حال مشاهدتك للمجنى علية آنذاك ؟

ج انا ملحقتش اعمل اى حاجة خالص.

می هل استخدمت مكابح السيارة انذاك ؟

ج انا ملحقتش اعمل اي حاجة.

س: ما هي حاله الطريق انذاك من حيث المارة ؟

ج: لا مكنش فية عربيات كتير بس كان فيه عربيتين جمبى واحدة منهم الملاكي كانت هتخبطه قبلى بس عرف يتفاداه وانا معرفتش

ص ماهى حالة الطريق من حيث الضوء والروية انذاك ؟

ج: لا الحتة دى ضلمة خالص.

م ما تعليلك اذا لحدوث وفاه المجنى عليه في تلك الواقعه ؟

ج هو ظهر قدامى فجاءة وانا ملحقتش اعمل حاجة ولو كنت اقدر اقف كنت وقفت بس وانا مكنش قصدى اخبطه

س هل لحق ثمة تلفيات بالسيارة خاصتك ؟

ج ايوة حصل فيها تلفيات

س ما هي طبييعة تلك التلفيات؟

ج وش العربية كله باظ والازاز والكبوت والاكصدام.

س هل تتهم ثمة اشخاص بثمة اتهامات؟

ج لا انا مش بتهم حد

س هل من ثمة علاقة او خلافات بينك وبين المجني عليه سالف الذكر؟

ج لا اول مرة اشوفه وقت الحادثة

س ما قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات "وتلوناه عليه"؟

ج ايوة انا خبطته بس مكنش قصدي.

س ما قولك فيما جاء بتحريات المباحث "تلوناه عليه"؟

ج ايوة ده قضاء وقدر وانا مكنش قصدي

س انت متهم بقتل المجني عليه / احمد مفتاح احمد وكان ذلك ناشئا عن اعمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدك اتباعك للقواعد والقوانين بان قمت بقيادة السيارة رقم (س ي ر 1438) بحالة ينجم عنها الخطر وبالسرعة اعلى من السرعة المقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق؟

ج انا مقتلتوش انا مكنش قصدي وهو اللي ظهر فجأة قدامي وانا ملحقتش اعمل حاجة.