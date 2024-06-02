الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "الوثائقية" تعيد عرض الجزء الأول من فيلم "الريحاني"

الريحاني
الريحاني

تعيد القناة الوثائقية مساء اليوم الفيلم الوثائقي الريحاني، و تعرض القناة الجزء الأول من الفيلم مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء. 

تفاصيل الفيلم الوثائقي الريحاني 

يعرض الفيلم الوثائقي "الريحاني"، على جزأين يتناولان حياة الفنان العبقري نجيب الريحاني وفلسفته، وتجاربه المضحكة الشبكية مع الحياة والثروات التي أتلفها، وأسرار المسرح الكوميدي ورحلاته الفنية إلى الخارج، ودوره في خدمة الوطن والسينما التي أزعجته قبل أن تكافئه بالخلود.

 تفاصيل الجزء الأول 

يتناول الجزء الأول ميلاد الريحاني ونشأته، وحياة الفقر التي عاشها في بدايات القرن العشرين وتجاربه المسرحية في شارع عماد الدين بالقاهرة، وكواليس تعاونه مع الشاعر بديع خيري والملحن سيد درويش والراقصة بديعة مصابني، والمخرج عزيز عيد والمعارك الفنية التي خاضها مع على الكسار، ويوسف وهبي، وآخرين.

كما يكشف الجزء نفسه عن إسهامات مسرح نجيب الريحاني في ثورة 1919، ودعوته إلى تمصير المسرح، وتقديمه مسرحًا كوميديًا شعبيًا ناقش قضايا المصريين في النصف الأول من القرن العشرين.

الجزء الثاني.. موقف نجيب الريحانى المرتبك من فن السينما

الجزء الثاني من الفيلم يتناول موقف نجيب الريحانى المرتبك من فن السينما في بداية الأمر، وأزمات الديون التي تعرض لها واضطراره إلى تمثيل عدد من الأفلام غير الناجحة في ثلاثينيات القرن العشرين.

ويكشف الجزء الثاني من الفيلم عن تحولات في موقف الريحاني من السينما عقب ظهور أحمد سالم، مدير استوديو مصر، والمخرج الشاب نيازي مصطفى اللذين قدم معهما عدة أفلام ناجحة من بينها "سلامة في خير"، و"سي عمر"، وصولا إلى أعماله الناجحة التي توجها فيلمه الأخير "غزل البنات. 

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