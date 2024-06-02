منافس «الفراعنة».. منتخب بوركينا فاسو يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهتي مصر وسيراليون

استهل منتخب بوركينا فاسو، تدريباته يوم أمس السبت، وذلك استعدادا لخوض مواجهتي مصر وسيراليون، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبدأ المنتخب البوركيني تحضيراته بإقامة معسكر مغلق بمدينة المحمدية المغربية، استعدادا للمباراتين، حيث انضم لصفوف منتخب «الخيول»، كل من إدموند تاسوبا، وبلاتي توريه، وفرانك لاسينا تراوري، بالإضافة إلى كل من هيرفي كوفي، أدامو نجالو، وحسان باندي وستيفان عزيز كي.

وتضم قائمة منتخب بوركينا فاسو لمباراتي مصر وسيراليون، لاعبين من الدوري المصري الممتاز، وهما سعيدو سيمبوري، مدافع البنك الأهلي، وبلاتي توريه، لاعب وسط بيراميدز.

وسيحل منتخب بوركينا يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة، قبل أن يستضيف منتخب سيراليون، يوم العاشر من يونيو، بالعاصمة المالية باماكو، في الجولة الرابعة للتصفيات.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا بيساو، صاحب المركز الثالث.

قائمة منتخب بوركينا فاسو

ضمت قائمة منتخب بوركينا فاسو لمباراتي مصر وسيراليون على النحو التالي:

الحراس: هيرفي كوفي (تشارلوا) – فريد ويدراوجو (فيتا كلوب) – كيليان نيكييما (أدو دين هاج).

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) – ناصر دجيجا (كريفنا زفيزدا) – أدامو ناجالو (نورشيلاند) – محمد ويدراجاو (أتاش) – ستيف ياجو (أري لاماسول) – سعيدو سمبوريه (البنك الأهلي) – فالينتين نوما (سانت إلوي لوبوبو).

الوسط: ساشا بانسي (فالنسيان) – بلاتي توريه (بيراميدز) – جوستافو سانجاري (كويفيلي روين) – سيدريك بادولو (شيريف تيراسبول) – ستيفاني عزيز كي (يونج أفريكانز) – إسماعيلا ويدراوجو (بانسيراكوس) – ريجيس ندو (إشتريلا أمادورا).

الهجوم: هاسيمي تراوري (جول) – لاسينا تراوري (شاختار) – محمد كوناتي (أخمات جروزني) – ويسيمي بوادا (سان خوسي إيرث كويكس) – دانجو واتارا (بورنموث) – حسن باندي (هيلسينكي).