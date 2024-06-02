الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقابل رصيد.. تحقيقات النيابة مع المتهم بتسريب امتحانات الدبلوم التجاري بالمعصرة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس المتهم بتسريب امتحانات دبلوم الثانوى التجارى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

جروب على واتس أب.. اعترافات مسرب امتحانات الدبلوم التجاري بالمعصرة
 وتبين أن المتهم طالب وأنشأ مجموعة تدعى شاومينج بموقع التواصل الإجتماعى «واتس آب»، وسرب امتحانات الثانوية التجارية، بغرض تحقيق مكاسب مالية حيث كان يتفق مع أعضاء الجروب من يريد الامتحانات إرسال له شحن للهاتف المحمول بمبالغ مالية على رقم هاتفه المحمول وكان ينفذ أوامره عدد كبير من الطلاب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى إدارته صفحة «شاومينج».

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المعصرة امتحانات الدبلوم التجاري امتحانات دبلوم الثانوى التجارى تحريات المباحث نيابة حلوان

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