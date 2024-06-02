هيئة الرعاية الصحية تعلن مشاركتها في النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، الذذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، ويعقد الاحتفال الرئاسي يوم 3 يونيو، وتبدأ فعاليات الحدث للزائرين في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة تشارك بجناح متميز ومبتكر خلال أحداث معرض صحة أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجناح يقدم نموذجًا فريدًا للتكامل بين التراث الحضاري المصري وأحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية، ويأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن من الماضي الفرعوني العظيم إلى المستقبل التكنولوجي للرعاية الصحية، ويتم ذلك من خلال عروض تفاعلية تستخدم تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي مثل "الغرفة الغامرة Immersive Room"، و"الشاشات التفاعلية Interactive Screen"، و"الأرضية التفاعلية Interactive Floor"، و"الشاشات المنزلقة Sliding Screens"، وأضاف أن الجناح الخاص بالهيئة يقع في القاعة رقم 1، الجناح E4D4، موجهًا الدعوة لجميع المشاركين ورواد المعرض لزيارة الجناح.

وأضاف الدكتور السبكي، أن معرض "صحة أفريقيا" يمثل فرصة ذهبية لاستعراض إمكانات مصر وتطوراتها العملاقة في مجالات الرعاية الصحية والأجهزة والمستلزمات الطبية التكنولوجية الحديثة، وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالميًا، كما يهدف الحدث إلى وضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لاستمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

وأشار السبكي، إلى أن النسختين الأولى والثانية من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" شهدتا نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الحدث، وهو الأضخم على مستوى القارة، يعكس تكاملية الدولة المصرية في الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة والالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

جلسات ومناقشات علمية

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستعقد لقاءات ثنائية وجلسات نقاشية وعلمية تناقش عددًا كبيرًا من الموضوعات المتعلقة بتطورات الرعاية الصحية بمجالاتها المختلفة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر، في إطار تعزيز تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنمية التعاون الدولي واستخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية.

وأكد السبكي، أن هناك شراكات استراتيجية مع الرعاة الدوليين لتطوير مجالات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" 2024 تهدف إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير الخدمات الطبية لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية.

وأوضح السبكي، أن الهيئة تستهدف تعريف الوفود الأفريقية والأجنبية بجهود ونجاحات الدولة المصرية وهيئة الرعاية الصحية في تطوير مجالات الرعاية الصحية، واستعراض النظام الصحي المصري الحديث وخدمات السياحة العلاجية عبر برنامج "نرعاك في مصر" ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر.

وأضاف السبكي، أن "صحة أفريقيا" أصبحت منصة أعمال مستدامة لتبادل أفضل الخبرات والمعرفة والممارسات الناجحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية مع كافة الدول الأفريقية، مؤكدًا أن أفريقيا سوق واعد وكبير جدًا.

وختم السبكي، بتأكيد أن مصر قادرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في القارة، بفضل النمو الذي حققته خلال السنوات الأخيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن هيئة الشراء الموحد، برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، لها دور محوري في تعزيز ريادة مصر لتصبح قِبلة الطب والدواء والتكنولوجيا الطبية بالدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية كهدف استراتيجي للدولة.

وتجدر الإشارة، إلى أن "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024" تعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا، ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.