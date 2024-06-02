الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نجحت "قطاع الأعمال" في عقد 4 مشاركات مع القطاع الخاص بمدينة نيوهليوبوليس

ارشيفية
ارشيفية

كشفت مصادر مطلعة، عن أسباب نجاح وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في تحقيق التعاون مع القطاع الخاص في تطوير محفظة أراضي الشركة.


وأضافت المصادر لـ"الدستور"،  أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نجحت في عقد 4 مشاركات للتطوير مع القطاع الخاص في مصر خلال 8 شهور هي مدة مجلس الإدارة الحالي.


وأشارت المصادر، إلى وجود توجيهات نحو دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير مدينة نيو هيلوبوليس التي تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف فدان نجحت الشركة حاليا في عقد شراكة مع القطاع الخاص بنحو 1500 فدان مع 4 مطورين من القطاع الخاص كان أخرها الإرساء على مدينة مصر وهي الشركة التي تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير بها حصة تبلغ نحو 15%.


وأكدت المصادر، أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو توفير التمويل اللازم لتطوير محفظة الأراضي وخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص مما يساهم في ارتفاع نسبة مشاركته في تنمية الاقتصاد القومى.


وكشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 3755%، على أساس سنوي.

 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 748.46 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 19.41 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

 

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 239.68 مليون جنيه، مقابل 90.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.

 

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.

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