الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يرتدي القميص رقم "8" مع ريال مدريد.. فالفيردى يستعد لخلافة كروس

فالفيردي وتوني كروس
فالفيردي وتوني كروس

أكد الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، أنه سيرتدي القيمص رقم (8) في الموسم المقبل، خلفًا لزميله الألماني توني كروس.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

فالفيردي يرتدي القميص 8 مع ريال مدريد خلفًا لـ كروس

وقال فالفيردي في تصريحات إعلامية: "أنا أحب الرقم 15، حلمي في ريال مدريد بدأ بهذا الرقم".

وأضاف: "لكن نعم، سأغيره خلال شهرين".

وأوضح: "دعونا نقُل، إن هذا الفصل انتهى بشكل جيد".

وأشارت التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، أن فيدي فالفيردي سيكون خليفة توني كروس، وسيرتدي القميص رقم 8 في الموسم الجديد.

وشارك فيدي فالفيردي في 54 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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ماذا قدم توني كروس مع ريال مدريد قبل اعتزاله؟

انضم توني كروس إلى صفوف ريال مدريد في يوليو 2014، شارك خلالهم في 465 مباراة، مُسجلًا 28 هدفًا، وقدم 99 تمريرة حاسمة.

واختتم كروس مشواره مع ريال مدريد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في مسيرته الكروية، والـ15 في تاريخ النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد حصد لقب دوري الأبطال، عقب الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وسجل هدفي ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 73 و82 من عمر المباراة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ونجح فريق ريال مدريد في تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد 15 لقبًا، متفوقًا على ميلان الإيطالي المتوّج باللقب 7 مرات.

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