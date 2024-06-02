الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأهميته للجسم.. الهيئة المصرية للدواء تنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د"

جريدة الدستور

نصحت  الهيئة المصرية للدواء المواطنين بتناول فيتامين " د "، موضحة أنه هام جدا لجسم الإنسان لأنه يساعد على تقوية العظام، وصحة الجهاز المناعي وتسهيل امتصاص الكالسيوم​ والفوسفور.​

​وحذرت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الإكثار من تناوله عن طريق المكملات الغذائية من الممكن أن يسبب أضرارا مثل الغثيان، القيء، الضعف، ومشاكل العظام​ والكلى.​

ونصحت الهيئة بالاستفادة من فيتامين " د " بالطرق الطبيعية، كما طالبت باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام​ المكملات الغذائية.​ 

الهيئة تشارك في أربع جلسات حوارية بفعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن مشاركتها بأربع جلسات حوارية في فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث Africa health Excon

وأشارت إلى أنه سوف تنعقد الجلسة الأولى بعنوان "التعاون الأفريقي من خلال تعزيز التصنيع المحلي والصادرات البينية: من الزاوية التنظيمية الصناعية "، الأربعاء 5 يونيون والجلسة الثانية بعنوان: "تطور الدراسات الاكلينيكية في افريقيا"، الأربعاء 5 يونيو، والجلسة الثالثة بعنوان: "عصر جديد من الادوية العشبية من خلال القواعد والدراسات العشبية: أفضل الممارسات وقصة النجاح لهيئة الدواء المصرية "، الأربعاء 5 يونيو. 

وكان قد شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فاعلية الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، التي نظمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تهدف إلي التأكيد علي أهمية الرقابة التنظيمية علي سلامة الغذاء، وتعزيز تطوير قطاع إنتاج الغذاء في مصر.

وقد أكد رئيس الهيئة على أهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين، وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم، وأشاد بالجهود التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتعاون المتبادل بين الهيئتين، والتواصل الدائم من أجل توفير منتجات آمنة وفعالة.

الهيئة المصرية للدواء فيتامين د الكالسيوم​ الفوسفور الغثيان المكملات الغذائية مقدم الرعاية الصحية

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