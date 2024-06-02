الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط: دخول 58 مستشفى جديدة الخدمة فى العام المالى 2024/2025

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أننا نمر بأزمات متتالية، وهو ما خلق وضعًا معقدًا ومركبًا، قائلة: "ورغم ذلك تراجعت معدلات البطالة في مصر، حيث إن نسبة البطالة أقل من 7%.. نسبة بطالة بين الإناث 3 أضعاف بطالة الذكور"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.

 وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الدولة رغم الأزمات تقوم بتنفيذ الاستثمارات والمشروعات ونسبة التنفيذ في "حياة كريمة" 85%، وارتفاع الاستثمارات العامة، بل إن نسبة 44% من الاستثمارات العامة للدولة موجهة الى الصعيد وتتم مراعاة الفجوات الاقتصادية وجودة الخدمات بين المحافظات ونسعى لزيادة الاستثمارات.

وأعلنت وزيرة التخطيط عن دخول 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد، كما تم تخصيص مبلغ للتحول الرقمي والعدالة الناجزة بنسبة زيادة 43%، حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة.

 

موازنة طموحة

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب: نحن أمام موازنة طموحة وشديدة الأهمية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وتسعى الحكومة من خلالها بناء على توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من حدة الأعباء على المواطنين.

وأشار النائب، إلى أن قبل أيام ناقش مجلس النواب، تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023، وكان متضمنًا العديد من التوصيات الهامة للحكومة وكذلك توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: ونحن نعيد على أسماع الحكومة نفس التوصيات والتي نتمنى هذه المرة أن تستفيد منها وتنفذها على النحو الذي يخدم الموازنة العامة في زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.

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