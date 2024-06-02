الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: حملة تفتيشية لتطبيق أحكام قانون العمل وحماية العمال بالقاهرة

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، حملة تفتيشية من خلال مكتب تفتيش مصر الجديدة، على شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات  بمدينة بدر،وأسفرت الحملة عن وجود ٥ عمال يعملون بالمهن الخطرة، لهم الحق فى إجارات خاصة بموجب أحكام قانون العمل، وجرى التفاوض مع مسؤولي الشركة طبقا لأحكام  المادة ٤٧ والقرار ٧٧ لسنة ٢٠٠٧، والتى تنص على: أنه "في جميع الأحوال تزاد مده الاجازه السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة او المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص"، ياتى ذلك ضم جهود الميدرية وأجهزتها فى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة ومتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل داخل المنشآت والتوعية بكيفية تطبيقها، وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال طبقًا لاحكام القانون.

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مديرية العمل بمحافظة القاهرة
 

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود تأتى تنفيذًالتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات، فى القيام بمهامها المنوطة بها فى مجال التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن استقرار مناخ العمل وزيادة الانتاجية وتشجيع الاستثمار، وأضاف مدير المديرية أن مكتب التفتيش قام بالتفاوض مع المنشاة، والاتفاق على منح العاملين بدل الأجازات نقدًا عن ٣ سنوات السابقة، وعلى ان تطبق الاجازة من السنة الحالية، وقام المفتشين بالاشراف على  تسليم عمال شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات، مستحقات مالية عن سنه سابقة كبدل ٧ ايام مهن خطرة وصعبة، وقد تعهدت المنشاة بسداد باقى المستحقات لـ 5 من العمال وهم: هشام محمد عسران، وعزت عاطف مصلحي، ومحمد حسن عبدالعال، وعلي حسن عبدالعال، ومحمد صبحي خاطر، وقام بالحملة التفتيشية رحاب عبده، وممدوح سعيد مفتشى المكتب.

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مديرية العمل بمحافظة القاهرة حملة تفتيشية مكتب تفتيش مصر الجديدة قانون العمل بيئة عمل آمنة

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