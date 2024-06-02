استشاري: حملة "قلبك أمانة" تقدم فحصا طبيا شاملا للقلب (فيديو)

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إن حملة “قلبك أمانة”، إحدى الحملات الهامة ضمن مبادرة “100 مليون صحة”، وتعمل على الكشف المبكر ليس على أمراض القلب فقط، ولكنها تشمل أمراض القلب والسكر.

وأضاف عمرو الحديدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الحملة تعمل على فحص طبي شامل للقلب، ومعرفة المسببات التي تؤدي لأي مرض يمكن أن يصيب القلب، وأيضا يمكن من خلالها تحديد العلاج المناسب.

أعراض مبكرة تنذر بالإصابة بأمراض القلب

وتابع أستاذ أمراض القلب، أن الحملة التوعوية التي تم إطلاقها وتهدف إلى التعريف بضعف عضلة القلب، هي حملة مهمة للغاية لأن حماية هذه العضلة والحفاظ عليها من خلال الفحوصات ورسم القلب والموجات الصوتية وجميعها يؤدي للاكتشاف المبكر وهناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء عضلة القلب.

وكشف عن بعض من أعراض مرضى القلب والتي منها: آلام منتصف الصدر مع ظهور العرق عند بذل المجهود فهي تكون من العلامات التي يجب الانتباه لها.