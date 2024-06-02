الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد فهيم يكشف عن شخصيته في فيلم "عصابة المكس"

احمد فهيم
احمد فهيم

كشف الفنان أحمد فهيم عن دوره في الفيلم السينمائي الجديد “عصابة المكس” والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

ونشر فهيم البوستر الدعائي الخاص بالشخصية التي يلعبها بالفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها: استنوني في دور علي فيلم عصابة الماكس في عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية عصابة المكس  كل سنة وانتوا طيبين ومبسوطين وفرحانين. 

ويجسد الفنان أحمد فهيم خلال أحداث الفيلم دور أحد أفراد عصابة المكس والذي ينضم له لتنفيذ مهمة خاصة. 

ويشارك خلال الفيلم عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمى. 

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "عائلة المكسيكي"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "عصابة المكس". 

ويعد فيلم عصابة المكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما. 

تم تصوير الفيلم بين بمحافظة الفيوم ومحافظة الإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

قصة فيلم عصابة المكس 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية. 

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة"، الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

أبطال فيلم عصابة المكس

فيلم "عائلة المكس" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف وإنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للإنتاج الفني، وإخراج حسام سليمان. 

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