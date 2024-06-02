كيف نجحت الحكومة في تطوير مصنع كيما للأسمدة؟

كشفت مصادر مطلعة عن استكمال خطة تطوير مصنع كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن الشركة نجحت في إنشاء مصنع كيما 2 باستثمارات بلغت نحو 12 مليار جنيه، وتم افتتاح المصنع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المصادر إلى أنه جاري العمل على تطوير باقي خطوط الإنتاج بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون دولار في إطار رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع مما يسهم في زيادة حجم صادرات الأسمدة وتوفير السماد للسوق المحلي.

وأكدت المصادر أنه جاري العمل على استكمال خطة التطوير في إطار العمل على زيادة الطاقة المنتجة من المصنع مما يسهم في زيادة الإيرادات والأرباح.

وأوضحت المصادر أن جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي السبب في عودة مصنع كيما للإنتاج مرة أخرى، حيث كان مقرر تصفيته عام 2004 الا انه تم وضع خطة للتطوير وتنفيذ هذه الخطة منذ عام 2016 وتم افتتاح المصنع الجديد في عام 2019.

وكانت أوضحت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بلغت 99.58%.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تم الاكتتاب في 796.618 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم، مشيرة إلى متبقي 3.38 مليون سهم.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للصناعات الكيماوية المصرية - كيما، قررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 9.93 مليار جنيه بدلًا من 5.93 مليار جنيه، بزيادة 4 مليارات جنيه.

ووافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أرباحًا بلغت 513.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 604.44 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.