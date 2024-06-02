الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية من قبل اولياء الأمور وتزامنًا مع انتهاء العام الدراسي وقرب البدء في التقديم للصف الأول الابتدائي، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور كافة التفاصيل خلال السطور التالية. 

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

كانت مديريات التربية والتعليم في المحافظات قد اعلنت أن باب التقديم الالكتروني لمرحلة الصف الأول الابتدائي 2024-2025 فتح امس الموافق 1 يونيو 2024 على أن يستمر حتى 30 يونيو 2024، أي التقديم الإلكتروني سيستمر لمدة شهر.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم سن تقديم الصف الأول الابتدائي، ويبدأ من 6 لـ 9 سنوات إلا يوم في 1 أكتوبر 2024، وتكون أولوية القبول للطفل الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة بكل إدارة تعليمية.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

-يقوم ولي الأمر بالدخول إلى منصة تقديم الصف الأول الابتدائي من هنــــا 

-يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول أو انشاء حساب جديد 

-ادخال الرقم القومي

- ادخال كلمة المرور 

- اختيار ايقونة الطلبات 

- اختيار نوعية المدرسة للتسجيل 

- ثم يضغط على بدء التسجيل 

- وادخال بيانات الطفل والأب والأم والعنوان 

- تسجيل الرغبات بحسب المدرسة 

- وأخيرا، الضغط لحفظ البيانات.

لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

شهادة ميلاد حديثة (مميكنة) للطالب المقبول وصور منها.

ـ صورة البطاقة الشخصية لوالدي الطالب (سارية).

ـ 8 صور مقاس 4×6 للطالب.

ـ وصل مياه أو كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان الطالب.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.

- الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطفل.

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لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

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لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

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