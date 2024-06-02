الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة حساب درجات أولى ثانوي 2024| المجموع الكلي

طلاب
طلاب

ظهرت نتيحة اوائل طلاب صف أولي ثانوي في عدد من محافظات الجمهورية ما دفع الكثير من الطلاب للبحث عن طريقة حساب درجات أولى ثانوي والمجموع الكلي في انتظار إعلان النتيجة لحساب مجموعهم الكلي في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

ننشر في التقرير التالي طريقة حساب درجات أولى ثانوي  2024 والمجموع الكلي  في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 والتي انتهت نهاية مايو الماضي. 

طريقة حساب درجات أولى ثانوي 2024

المجموع الكلي لامتحانات طلاب صف أولى ثانوي من 280 درجة وهو مجموع درجات الترمين الأول والثاني معًا، ويكون مجموع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأولى ثانوي من 140 درجة، ويكون حساب درجات أولى ثانوي كالتالي 

مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية  من 50 درجة تقسم إلى:

 34 درجة أسئلة إلكترونية

 6 درجات أسئلة ورقية

 5 درجات اختبارات شهرية

 5 درجات للإلتزام والسلوك.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية  من 40 درجة تقسم إلى:

 27 درجة أسئلة إلكترونية

 5 درجات أسئلة ورقية

 4 درجات اختبارات شهرية

 4 درجات للإلتزام والسلوك.

مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية  من 30 درجة تقسم إلى: 

 20  درجة أسئلة إلكترونية

 4 درجات أسئلة ورقية

3 درجات اختبارات شهرية

3 درجات  للإلتزام والسلوك.

مادة الرياضيات: الدرجة الكلية  من 40 درجة تقسم إلى:

 27 درجة أسئلة إلكترونية 

 5 درجات أسئلة ورقية

 4 درجات اختبارات شهرية

 4 درجات للإلتزام والسلوك.

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مادة الكيمياء: الدرجة الكلية  من 20 درجة تقسم إلى: 

 14 درجة أسئلة إلكترونية

 2 درجة أسئلة ورقية

 2 درجة اختبارات شهرية

 2 درجة للإلتزام والسلوك.

مادة الفيزياء: الدرجة الكلية  من 20 درجة تقسم إلى:

 14 أسئلة إلكترونية

2 درجة أسئلة ورقية

 2 درجة اختبارات شهرية

 2 درجة للإلتزام والسلوك.

مادة الأحياء: الدرجة الكلية  من 20 درجة تقسم إلى 

14 درجة أسئلة إلكترونية

 2 درجة أسئلة ورقية

2 درجة اختبارات شهرية

2 درجة درجة  للإلتزام والسلوك.

مادة التاريخ: الدرجة الكلية  من 20 درجة تقسم إلى 

14 درجة أسئلة إلكترونية

 2 درجة أسئلة ورقية

2 درجة اختبارات شهرية

2 درجة للإلتزام والسلوك.

مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية  من 20 درجة تقسم إلى:

 14 درجة أسئلة إلكترونية

 2 درجة أسئلة ورقية

 2 درجة اختبارات شهرية

 2 درجة للإلتزام والسلوك.

مادة الفلسفة: الدرجة الكلية  من  20 درجة تقسم إلى:

 14 درجة أسئلة إلكترونية

 2 درجة أسئلة ورقية

 2 درجة اختبارات شهرية

2 درجة للإلتزام والسلوك

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