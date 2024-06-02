خبير تربوي لطلاب الثانوية العامة: المراجعة الجماعية سلاح فعال للنجاح

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على أهمية المراجعة الجماعية لطلاب الثانوية العامة، مشيراً إلى أنها قد تكون أفضل من المراجعة الفردية في بعض الظروف.

وقدم الدكتور شوقي نصائح لطلاب الثانوية العامة لجعل المراجعة الجماعية فعالة، تشمل:

تكوين مجموعات صغيرة من 6 إلى 7 طلاب من نفس المستوى الدراسي أو أعلى. اختيار مكان هادئ ومريح للدراسة. التركيز على حل الامتحانات السابقة ومناقشة الإجابات. شرح النقاط الصعبة للزملاء في المجموعة. إشراف أحد أولياء الأمور على المراجعة لضمان سيرها بشكل منتظم. اختيار زملاء الدراسة المعروفين مسبقاً لتوفير الوقت. تجنب حفظ معلومات جديدة خلال المراجعة الجماعية. تقييم مدى استفادة كل طالب من المراجعة بعد كل جلسة.

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وأوضح شوقي أن المراجعة الجماعية تساعد الطلاب على مشاركة المعلومات وطرق الفهم المختلفة، وزيادة الحافز والتركيز، وتقوية نقاط الضعف لدى كل طالب، وخلق جو من التعاون والمنافسة الإيجابية.

وأشار شوقي إلى أن المراجعة الجماعية ليست بديلاً عن المراجعة الفردية، بل هي أداة إضافية يمكن أن تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة.