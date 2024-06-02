قبل الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2024

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023/2024، لعقد الامتحانات بداية من يوم 10 يونيو 2024 لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو الجاري.

قدم الدكتور تامر شوقي، خبير تربوي، وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، مجموعة نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستعداد للامتحانات.

نصائح المراجعة لطلاب الثانوية العامة

قال الخبير التربوي، بمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لا شك أن مراجعة الطالب بمفرده الدروس والتدريبات استعدادًا للامتحانات هي الأفضل، إلا أن المراجعة الجماعية قد تكون جيدة تحت بعض الظروف تشمل:

- شعور الطالب بالملل وعدم القدرة على الاستذكار أو التحصيل أو المراجعة بمفرده.

- عدم وجود ظروف مناسبة لاستذكار الطالب في منزله.

- شعور الطالب بالعجز عن حل الكثير من الأسئلة أو عدم القدرة على فهم بعض المعلومات والتي قد ييسرها له زملاؤه في مجموعة المراجعة

- ألا يزيد عدد الطلاب عن ستة أو سبعة طلاب في مجموعة المراجعة.

-أن يكون المكان متسعًا بحيث يشمل جلوس جميع الطلاب بشكل مريح في أثناء المراجعة

-أن يكون جميع الطلاب أو معظمهم من ذوي المستوى الدراسي الأعلى من المتوسط أو المتميز؛ فوجود طلاب منخفضي التحصيل قد يقلل من الفوائد المرجوة من المراجعة.

- أن تقتصر المراجعة على حل الامتحانات والتعرف على الإجابات وأسباب كون كل إجابة صحيحة أو خاطئة، وأن يناقش الطلاب الحلول مع بعضهم علنًا حتى تتحقق الاستفادة.

- أن تشمل المراجعة أحيانًا قيام الطلاب بشرح النقاط الصعبة التي قد لا يفهمها الطلاب الآخرون في المجموعة.

- يفضل أن تكون المراجعة تحت إشراف الكبار من أولياء الأمور حتى يمكن توفير ما يحتاجون اليه أو التدخل لوقف أي تضييع للوقت بلا جدوى.

- يفضل أن تكون المراجعة مع طلاب لديهم سابق معرفة ببعضهم البعض حتى لا يضيع الطلاب وقتًا كثيرًا في التعارف على بعضهم البعض.

- ألا تشمل المراجعة قيام الطلاب بحفظ معلومات كثيرة جديدة لأول مرة، لأن ذلك يُهدِر وقت المراجعة بلا جدوى.

- تقييم الطالب بعد انتهاء المراجعة مدى استفادته منها لاتخاذ قرار باستمرارها في أيام تالية أو التوقف عنها.