الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: اجتماعات مع رئيس الوزراء لزيادة فاعلية الهيئات الاقتصادية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فى 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.

زيادة فاعلية الهيئات الاقتصادية

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل، ومستهدف أيضا، ونستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفا، وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات او دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التى لا تقوم بالدور المستهدف منها".

جاء ذلك تعقيبا على النائب النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والذي أعلن رفضه لمشروع الموازنة باسم الحزب، قائلا:" مصر تمر بازمة اقتصادية، تتطلب تضافر الجهود للخروج الآمن منها، والحلول التى قدمتها الحكومة أثبتت عدم فاعليتها، سواء تغطية العجز من القروض او السندات، وعلى الحكومة أن تلتفت إلى بعض الموارد لسد عجز الموازنة، منها الاقتصاد الموازى وضرورة دمجه، والصناديق الخاصة وضرورة دمجها فى الموازنة".

وطالب أبو العلا الحصول على الآثار المصرية المهربة فى الخارج، قائلا:" لدينا تقريبا 1.5 مليون قطعة آثار مصرية فى الخارج، إضافة لملف الدعم النقدى هل هناك أدوات رقابية لضمان استفادة المواطن من الدعم النقدي أيا كان الرقم الذي سيحصل عليه المواطن ".

مجلس النواب الهيئات العامة الاقتصادية موازنات الهيئات العامة الاقتصادية خطة التنمية للعام المالي التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية

مواد متعلقة

"خارجية النواب" تؤكد أهمية انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى ظل التحديات الإقليمية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف الحرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولي متزايد

بعد التهديدات بالاستقالة.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على اتفاق الهدنة فى غزة

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟