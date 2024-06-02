"الدواء" تعلن فتح باب التسجيل بدورة تدريبية حول رحلة التعامل الخاصة بتفتيش المستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول رحلة التعامل الخاصة بتفتيش المستلزمات الطبية من المصنع إلى المريض.

الدورة تهدف للتعريف بالإجراءات والاشتراطات المطلوبة لإتمام عملية التفتيش

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الدورة تهدف للتعريف بالإجراءات والاشتراطات المطلوبة لإتمام عملية التفتيش على المستلزمات الطبية المستوردة وكيفية متابعة المستلزم الطبي حتى يصل إلى المريض.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 لمدة يومان متتاليان، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن الدورة مقدمة لممثلي الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

المتدرب سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصري

وأعلنت الهيئة أن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل عبر الضغط على الرابط التالي:https://tinyurl.com/zxmjpnum

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مشاركتها بأربع جلسات حوارية في فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث، مشيرة إلى أنه سوف تنعقد الجلسة الأولى بعنوان "التعاون الأفريقي من خلال تعزيز التصنيع المحلي والصادرات البينية: من الزاوية التنظيمية الصناعية "، الأربعاء 5 يونيو، والجلسة الثانية بعنوان: "تطور الدراسات الإكلينيكية في افريقيا"، الأربعاء 5 يونيو، والجلسة الثالثة بعنوان: "عصر جديد من الادوية العشبية من خلال القواعد والدراسات العشبية: أفضل الممارسات وقصة النجاح لهيئة الدواء المصرية "، الأربعاء 5 يونيو.