الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتكب 3 وقائع.. الاستماع لأقوال المتهم بسرقة المشغولات الذهبية في البساتين

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، إلى أقوال المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين في البساتين.

وقال المتهم أنه لص مساكن ويسرق الشقق، وأحيانا يعثر على مشغولات ذهبية فكان يتصرف في بيعها لأحد عملائه، وسبق وأن ارتكب ثلاثة وقائع وباع المصوغات لمالك المحل الذي يعلم أنهم من متحصلات سرقة.

بلاغ من مواطن باكتشاف سرقة مشغولات ذهبية من مسكنه

كان تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد المواطنين يفيد اكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من مسكنه، وتبين قيام عاطل" له معلومات جنائية" يفيد ارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن المُبلغ، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام "أداة حديدية" تم ضبطها.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

البساتين مسكن مشغولات ذهبية سرقة سرقة مشغولات ذهبية أداة حديدية

مواد متعلقة

مصرع موظف بأحد البنوك صدمته سيارة نقل على دائرى البساتين

سنة مع الشغل لمتهمة بتعاطي المخدرات في البساتين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف الحرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولي متزايد

بعد التهديدات بالاستقالة.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على اتفاق الهدنة فى غزة

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟