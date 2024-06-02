ارتكب 3 وقائع.. الاستماع لأقوال المتهم بسرقة المشغولات الذهبية في البساتين

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، إلى أقوال المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين في البساتين.

وقال المتهم أنه لص مساكن ويسرق الشقق، وأحيانا يعثر على مشغولات ذهبية فكان يتصرف في بيعها لأحد عملائه، وسبق وأن ارتكب ثلاثة وقائع وباع المصوغات لمالك المحل الذي يعلم أنهم من متحصلات سرقة.

بلاغ من مواطن باكتشاف سرقة مشغولات ذهبية من مسكنه

كان تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد المواطنين يفيد اكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من مسكنه، وتبين قيام عاطل" له معلومات جنائية" يفيد ارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن المُبلغ، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام "أداة حديدية" تم ضبطها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.