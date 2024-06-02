الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: متابعة برامج تدريب مهنى مجانية للفتيات وندوة توعوية فى مجال دعم الأسرة بالبحيرة

وزارة العمل
وزارة العمل

تابعت مديرية العمل بمحافظة البحيرة، البرنامج التدريبى المجانى على مهن التفصيل والخياطة، بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى التابع للمديرية، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى قرى مبادرة حياة كريمة الأكثر إحتياجا، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب بالمهنى بوزارة العمل، يأتى ذلك فى إطار إهتمام المديرية بتدريب الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجي، من خلال ورش مراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة والتى تساهم فى تأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن وفقًا لأحدث معايير التدريب العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة فى التدريب لتوفير مزيد من البرامج المستحدثة وفقًا للتمتغيرات فى سوق العمل،و أيضًا تنظيم ندوة للتوعية فى مجال تنظيم الأسرة بشركة سيف تكس منطقة عمل كفر الدوار، تنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025،2018.

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وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لخريجي 4 دورات تدريبية مجانية بسوهاج

مديرية العمل بمحافظة البحيرة

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص فى هذا الشأن، ودعم الشباب بالتنسيق مع الاجهزة المعنية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم أو الحصول على فرص عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون، وأضاف مدير المديرية أن المتدربين يحصلون على شهادة معتمدة من المديرية تفيد إجتيازهم للبرنامج التدريبى، والحصول على أولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة، كما يمكن التقديم للحصول على تلك التدريبات من خلال مقر مركز التدريب المهنى او بمقر ديوان المديرية إدارة بحوث العمالة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

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وزارة العمل: مشاركة فى ندوة للتوعية بعنوان "المرأة شريك التنمية " بالشرقية

مديرية العمل بمحافظة البحيرة البرنامج التدريبى المجانى خطة التدريب المهنى حياة كريمه القطاع الخاص

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