محافظ المنوفية: رفع ما يقرب من 45 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال مايو

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أداء جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام في رفع القمامة ونواتج الهدم، حيث تم رفع ما يقرب من 45 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مايو الماضي بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة.



وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة أنه تم رفع 7 آلاف و65 طن نواتج الهدم بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم، 5 آلاف و432 طن مخلفات قمامة بمركز ومدينة شبين الكوم، وألفان و959 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء، 5 آلاف و956 طن بأشمون، 3 الآف و975 طن قمامة بمنوف،، 3 ألاف و55 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور، وألف و662 طن تراكمات قمامة بمركز السادات، مضيفًا أنه تم رفع 4 آلاف و978 طن بمركز تلا، 3 آلاف و500 طن بمركز بركة السبع، 3 آلاف 764 طن بمركز قويسنا، بالإضافة إلى رفع الفين و299طن بمدينة سرس الليان، وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة، بما يساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.



فيما أكد محافظ المنوفية، تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، مشددًا علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة وإستمرار تكثيف المتابعات الدورية لرفع تجمعات القمامة تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.