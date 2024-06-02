كم عدد سكان فلسطين عام 2024.. نمو مستمر رغم العدوان الإسرائيلي

تصدر الاهتمام بتعداد الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اهتمامات الباحثين عبر العالم فقد أصبح سؤال “كم عدد سكان فلسطين 2024؟” يشغل الكثيرين في ظل استشهاد عشرات الآلاف وفقدان الآلاف جراء العدوان على غزة.

كم عدد سكان فلسطين 2024

يبلغ عدد سكان فلسطين 2024 حوالي 5،484،245 بمعدل نمو سنوي قدره 2.282٪.

ويمثل عدد سكان فلسطين نسبة 0.067٪ من إجمالي عدد سكان العالم، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

فيما بلغ عدد سكان فلسطين، في منتصف عام 2023 ما يقارب 14.5 مليون نسمة، ومن بينهم 5.84 مليون مواطن داخل فلسطين.

تفاصيل عدد سكان فلسطين في الضفة الغربية وغزة والقدس

يجدر الإشارة إلي أن عدد سكان فلسطين 2024 يتوزع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدر عدد سكان فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، بحوالي 3.25 مليون شخص، منهم 1.65 مليون من الذكور و1.60 مليون من الإناث.

أما في قطاع غزة، يبلغ عدد سكان فلسطين حوالي 3.23 مليون نسمة، مع 1.10 مليون أنثى و1.13 مليون ذكر.

وفي عام 2023 بلغ عدد سكان دولة فلسطين 5،310،178 بمعدل نمو 2.273%.

كم يبلغ عدد سكان فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي؟

يختلف عدد سكان فلسطين الحالي عند عدد السكان قبل الاحتلال، إذ تم إجراء عدة تعدادات توضح حجم السكان الفلسطيني، في عام 1961، تم حصر السكان في الضفة الغربية، وكانت النتيجة تشير إلى وجود 805 ألف نسمة.

وأثناء الاحتلال في عام 1967، جرى تقدير عدد سكان فلسطين حيث بلغ 603 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وحوالي 362 ألف في قطاع غزة، بالإضافة إلى حوالي 400 ألف نسمة تم تهجيرهم بعد الاحتلال.

ويعكس التعداد السكاني في فلسطين الأثر الكبير للأحداث التاريخية على التغيرات الديموغرافية، وتظهر الأرقام الحالية والسابقة أن المجتمع الفلسطيني يواجه تحديات هيكلية في تكوينه العمري، مما يتطلب اهتمامًا مستمرًا بالتنمية ورعاية الشباب وتوفير فرص العمل والتعليم.