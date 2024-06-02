الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم عدد سكان فلسطين عام 2024.. نمو مستمر رغم العدوان الإسرائيلي

فلسطين
فلسطين

تصدر الاهتمام بتعداد الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اهتمامات الباحثين عبر العالم فقد أصبح سؤال “كم عدد سكان فلسطين 2024؟” يشغل الكثيرين في ظل استشهاد عشرات الآلاف وفقدان الآلاف جراء العدوان على غزة.

كم عدد سكان فلسطين 2024

يبلغ عدد سكان فلسطين 2024 حوالي 5،484،245 بمعدل نمو سنوي قدره 2.282٪.

ويمثل عدد سكان فلسطين نسبة 0.067٪ من إجمالي عدد سكان العالم، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

فيما بلغ عدد سكان فلسطين، في منتصف عام 2023 ما يقارب 14.5 مليون نسمة، ومن بينهم 5.84 مليون مواطن داخل فلسطين. 

txt

فلسطين: نرحب بإعلان تشيلي الانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية

تفاصيل عدد سكان فلسطين في الضفة الغربية وغزة والقدس

يجدر الإشارة إلي أن عدد سكان فلسطين 2024 يتوزع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدر عدد سكان فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، بحوالي 3.25 مليون شخص، منهم 1.65 مليون من الذكور و1.60 مليون من الإناث.

أما في قطاع غزة، يبلغ عدد سكان فلسطين حوالي 3.23 مليون نسمة، مع 1.10 مليون أنثى و1.13 مليون ذكر.

وفي عام 2023 بلغ عدد سكان دولة فلسطين  5،310،178 بمعدل نمو 2.273%.

كم يبلغ عدد سكان فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي؟

يختلف عدد سكان فلسطين الحالي عند عدد السكان قبل الاحتلال، إذ تم إجراء عدة تعدادات توضح حجم السكان الفلسطيني، في عام 1961، تم حصر السكان في الضفة الغربية، وكانت النتيجة تشير إلى وجود 805 ألف نسمة.

وأثناء الاحتلال في عام 1967، جرى تقدير عدد سكان فلسطين حيث بلغ 603 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وحوالي 362 ألف في قطاع غزة، بالإضافة إلى حوالي 400 ألف نسمة تم تهجيرهم بعد الاحتلال.

ويعكس التعداد السكاني في فلسطين الأثر الكبير للأحداث التاريخية على التغيرات الديموغرافية، وتظهر الأرقام الحالية والسابقة أن المجتمع الفلسطيني يواجه تحديات هيكلية في تكوينه العمري، مما يتطلب اهتمامًا مستمرًا بالتنمية ورعاية الشباب وتوفير فرص العمل والتعليم.

اقرأ أيضاً 

مدير هيئة حقوق الإنسان فى فلسطين: الولايات المتحدة تعطل أى عقوبات تُفرض على إسرائيل

عدد سكان فلسطين 2024 كم عدد سكان فلسطين 2024 سكان فلسطين كم عدد سكان فلسطين تفاصيل عدد سكان فلسطين عدد سكان فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

مواد متعلقة

معارك طاحنة ونصف مليون نازح.. ماذا يحدث في مدينة الفاشر السودانية؟

آخرها السعودية.. إدانات واسعة لمحاولات إسرائيل تقويض جهود الأونروا

الرئيس التشيلى يعلن انضمام بلاده لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

"الخارجية الأمريكية" عن تطبيق هدنة غزة: "الشيطان يكمن فى التفاصيل"

من هو ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح؟

الخارجية الأردنية تدين محاولات الكنيست الإسرائيلية تصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية

سياسية فلسطينية تكشف لـ"الدستور" تداعيات مقترح بايدن وأهدافه وسيناريوهات المرحلة المقبلة

"العشائر الفلسطينية": مقترح بايدن يعتبر اعترافا بفشل إسرائيل فى تحقيق أهداف الحرب على غزة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف حرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولى متزايد