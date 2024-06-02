وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لخريجي 4 دورات تدريبية مجانية بسوهاج

سلمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لعدد 80 شاب وفتاة، واللاتى جرى تدريبهم علي مهن مطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك بمركزي التدريب المهني بسوهاج وطهطا للمتدربين الذين انهوا التدريب فى 4 دورات تدريبية على مهن: صيانة المحمول، والخياطة والتفصيل بسوهاج، وصيانة الحاسب الآلي، والمشغولات اليدوية، والتطريز بطهطا، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة فى إطار مبادرة وزارة العمل " مهنتك مستقبلك " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومن مميزات هذه التدريبات: توفير كافة مستلزمات التدريب وبدل انتقال يومي ووجبة لكل متدرب وتشمل ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية والمهارات الحياتية اللازمة إضافة للتدريب العملي داخل ورش مراكز التدريب المجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات اللازمة والتقييم المستمر طوال فترة التدريب.

مديرية العمل بمحافظة سوهاج

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة، أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة الدورات التدريبية المجانية التي تنفذها الوزارة مع شركائها الدوليين والمحليين، والاهتمام بتكثيف برامج التدريب المجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى، وعلى المهن المستحدثة، تسهل لهم الالتحاق بسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة لهم على المهن التي تم تدريبهم عليها، وأضاف مدير المديرية انه جرى تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي الدورات التدريبية ومنحهم شهادة تدريب معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، بحضور محمد محيي منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج، وأحمد يمني مدير إدارة التدريب المهني، وأحمد دهب مدير مركز تدريب طهطا ، كما جرى حوار مع الخريجين من الجنسين للوقوف علي مدي استفادتهم من التدريبات ونسبة التشغيل من الخريجين سواء كانت بفتح مشروعات لهم أو بالالتحاق بفرص عمل حيث بلغت النسبة أكثر من 80% ، وأشار مدير المديرية إلى أن البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الأغذية العالمي تحظي بإقبال كثيف من الشباب وتوجد قوائم انتظار في كل البرامج التدريبية ستكون لهم الأولوية في التدريبات القادمة.