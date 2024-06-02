الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الاحد 2-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل متوسط سعره نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات

 نقدم يوميًا خدمة اخبارية ولحظة بلحظة لآخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية، فقد شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 2 يونيو 2024 استقرارًا ليبلغ 47.21 جنيه للبيع و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

 شهد سعر الدولار اليوم الاحد استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 2 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي، ليسجل نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الاسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم الاحد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن للبنك.

تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعرصرف الدولار اليوم الاحد الموافق 2 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 2 يونيو 2024 سجلت استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.07 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.59 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.03 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع.

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