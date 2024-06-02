ولي العهد الكويتي يتعهد بدعم الأمن والاستقرار والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي

تعهد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، اليوم الأحد، بالعمل بعزم وثبات وأن يكون دومًا وافي القسم والناصح الأمين لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأكد ولي العهد خلال أدائه القسم اليوم أمام أمير الكويت بخدمة الكويت أن يكون أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومتمسكا بالثوابت الوطنية الراسخة وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

ولي العهد الكويتي يؤكد الالتزام بتوجيهات الشيخ مشعل الصباح

وقال في كلمته “حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتزكيتي وليا للعهد مثمنا ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية وعميق الشكر لثقتكم الغالية التي حظيت بها من لدن مقامكم السامي”.

وتابع "إنني إذ استشعر شرف التكليف وعظم المسؤولية التي أنيطت بي وثقل الأمانة التي أحمل في عنقي أتحملها أمام الله ثم أمام سموكم وأمام الشعب الكويتي العزيز فإنني أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.

وأضاف “إنني في هذا المقام أتوجه إلى العلي القدير أن يعينني على حمل المسؤولية الغالية وأن أكون خير سند وعونا لقيادتكم الحكيمة ومؤازرا لجهدكم المبارك رافعا أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته. كما نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة سموكم الرشيدة وأن يسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكم”.

وحضر مراسم أداء القسم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالكويت.

