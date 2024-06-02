الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معركة بين نسرين طافش والمنظمات النسوية بسبب المرأة الفلسطينية.. ماذا حدث؟

نسرين طافش
نسرين طافش

أثارت الفنانة نسرين طافش جدلا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد أن هاجمت جميع منظمات حقوق المرأة على مستوى العالم، وأطلقت عددا من التصريحات التلفزيونية التى قادتها لتصدر التريند، فى هذا السياق ترصد الدستور التفاصيل الكاملة والتصريحات التى أطلقتها نسرين طافش مهاجمة بها جميع منظمات حقوق المرأة على مستوى العالم وأنها لم تتحدث عن المرأة الفلسطينية ومعاناتها.

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خلال تصريحاتها أكدت نسرين طافش أن منظمات حقوق المرأة لم تدافع عن المرأة الفلسطينية التي تواجه الموت في كل لحظة، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة على يد إسرائيل.

وأكدت خلال تصريحاتها أن المنظمات النسوية  أثبتت فشلها في العالم، معلقة: “مفيش منظمة نسوية في العالم حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية.. ما طلعت امرأة حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية”.

 

واستكملت نسرين طافش خلال تصريحاتها:« الحركات النسوية لازم ندور على نواياهم ونواياه انكشفت وظهرت في أحداث فلسطين.. دي مجرد مؤسسات منافقة وراها نوايا خبيثة ظالمة ما بتخدم الإنسانية ولا مجتمعنا ولا عقل الإنسان.. أنا بعبر عن نفسي ماليش دعوة بحد».

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