الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب لابورتا.. شكوك حول مستقبل سيرجى روبيرتو مع برشلونة

سيرجي روبيرتو
سيرجي روبيرتو

يواجه نادي برشلونة الإسباني حالة من الفوضى وبعض المشاكل مع اللاعبين في الوقت الحالي، بعد قرار رحيل المدرب تشافي هيرنانديز والخروج بموسم صفري خالي من الألقاب.

وكان نادي برشلونة قد أعلن تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2026، خلفًا لنظيره تشافي، بعد التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد معه، والذي كان يمتد للموسم المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

برشلونة يُثير غضب سيرجي روبيرتو بشأن عقده

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هانز فليك لم يُحدد حتى الآن قائمة اللاعبين الراحلين والذين سيستمر تواجدهم مع الفريق الكتالوني في الموسم الجديد، أو حتى الذين سيتم تجديد عقودهم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن من بين هؤلاء اللاعبين، سيرجي روبيرتو، الذي من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو الجاري، ولم يتم التفاوض معه حتى الآن بشأن تجديد عقده أو الاستغناء عن خدماته.

وأضافت الصحيفة، أن سيرجي روبيرتو كان لديه اتفاقًا مع إدارة برشلونة بشأن تجديد عقده لمدة موسم إضافي حتى يونيو 2025، ولكن ذلك قبل رحيل تشافي عن منصبه.

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ومع رحيل تشافي، فإن الغموض يحوم حول مصير سيرجي روبيرتو مع برشلونة، الأمر الذي يُثير غضب اللاعب؛ نظرًا لرغبته في البقاء داخل جدران قلعة "كامب نو".

ويُعد سيرجي روبيرتو، صاحب الـ32 عامًا، محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعربية، حيث تلقى عدة عروض من الدوري السعودي والإيطالي وكذلك الأمريكي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن سيرجي روبيرتو سيجتمع مع وكيل أعماله جوزيب ماريا أوروبيتج، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم موقفه واتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، في ظل وجود حالة "التباطؤ" من إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، بشأن عقد اللاعب.

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