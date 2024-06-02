الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية ورابط النتيجة

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية على متوسط مجموع طلاب الشهادة الإعدادية الراغبون في دخول الثانوية العامة، ويتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد عدة أيام من الآن، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية. 

الثانوي العام من كام 2024؟

يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024  في جميع المحافظات بعد أيام من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تم إعلانها بشكل منفصل لكل محافظة.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوي العام 2024  أعلى من العام الماضي في محافظة الدقهلية، حيث ارتفعت نسب النجاح في نتيجة  الشهادة الإعدادية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. بلغت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في الدقهلية 93.7%، بينما كانت العام الماضي  87.5 %. 

وكانت تنسيق أولى ثانوي عام قد بلغ العام الماضي 246 درجة، ثم تراجع إلى 244 درجة لذا من المتوقع أن يرتفع تنسيق الثانوية العامة هذا العام إلى 250 درجة. 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 

 ظهرت أمس السبت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، ووفرتها الصفحة الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ويمكن للطلاب الإطلاع عليها من خلال زيارة رابط مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، ثم اكتب رقم الجلوس، واضغط على النتيجة فتظهر نتيجة جميع المواد والمجموع الكلي للطالب. 

وتوفر جريدة الدستور رابط نتيجة ثالثة إعدادي الدقهلية، ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال الضغط هنـــــــــــــا ، ثم اتبع الخطوات الظاهرة أمامك لتحصل على النتيجة. 

وكان أيمن مختار محافظ الدقهلية قد اعتمد أمس السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 93.7 % لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيره.

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