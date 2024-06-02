الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يلتقي لجنة "الأزهر" لبحث إنشاء فرع للجامعة بالمحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفد لجنة جامعة الأزهر الشريف المعنية بإنشاء فرع الجامعة بمطروح برئاسة الدكتور محمد عبدالخالق مرسى أمين عام الجامعة، وعضوية كلًا من هشام محمد أحمد سلامة، مدير إدارة شئون المقر، ومحمود عبدالوهاب السيد مسئول الخطة الاستثمارية، ومريم عبدالله غباشي - مسئول إدارة المشروعات الاستثمارية ومنسق الملف، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان بالمحافظة. 

إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح

وناقش اللقاء جهود التعاون للإسراع في إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بكلية البنات بثلاث شعب هي اللغة العربية والشريعة وأصول الدين  لتكون نواة لفرع الجامعة على أن يكون مقرها المؤقت مبنى كلية السياحة والفنادق  بحي الشروق بمدينة مرسى مطروح حتى الانتهاء  تخصيص الموقع المقترح لإنشاء فرع الجامعة على قطعة أرض بمساحة ١٥ فدانًا، مع التأكيد على الحاجة لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح  والإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهرى  مع  إمكانية استقبال طلاب من دولة ليبيا الشقيقة.

كما ناقش اللقاء الموافقة على توفير استراحات لأعضاء هيئة التدريس بعدد وحدتين وذلك بمساكن حسن علام بجوار المطار وذلك مع قيام أعضاء اللجنة المختصة إلى محافظة مطروح بإجراء معاينة ميدانية للسكن المخصص لأعضاء هيئة التدريس، تمهيدًا لاستخدامها كسكن للأعضاء المنتدبين لتدريس طالبات كلية البنات للعلوم الأزهرية جامعة الأزهر - بمحافظة مطروح. 

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محافظ مطروح جامعة الأزهر الشريف استراحات لأعضاء هيئة التدريس كلية البنات مطروح

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