الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تفعيل بروتوكول التعاون مع كبرى الفنادق لتدريب ذوى الهمم على مهن الفندقة بالأسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن فتح باب التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن الفندقة، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع فندق هيلتون جرين بلازا، وبدء التدريب المهنى للشباب ذوى الهمم من الجنسين، علي تلك المهن، ذلك البروتوكول الذى شهد مراسم توقيعه وزير العمل حسن شحاتة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للتعاون فى مجال تدريب ذوي الهمم في مجالات الأعمال الفندقية بهدف التدريب على مهن ومهارات خاصة بأعمال الفندقة "المطابخ – الاشراف الداخلى – الاغذية والمشروبات – التحضير والتجهيز "، وذلك  إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية وزارة العمل فى مجال التدريب والتشغيل من منطلق أهمية ملف ذوي الهمم لادماجهم فى سوق العمل لايجاد فرص عمل كريمة لهم ورفع كفاءتهم فى مجال الأعمال الفندقية بمهارات تواكب التطور التكنولوجى الهائل فى سوق العمل، من خلال تأهيل وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، وذلك فى إطار جهود المديرية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ودعم الشباب من خلال توفير فرص تدريب مهنى مناسبة، تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وكذلك دمج ذوى الهمم داخل المجتمع.

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مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، ان ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، وتفعيل التعاون المشترك مع القطاع الخاص فى مجال التدريب المهنى للشباب، خاصة ذوى الهمم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي، وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب من ذوى الهمم لدخول سوق العمل، من خلال مناهج تدريبية وفق أحدث الوسائل التدريبية  ، وأكد وكيل المديرية علي أن مدة التدريب اسبوعين، والمتدرب يحصل علي عدة إمتيازات: وجبه أثناء التدريب، وبدلة لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة، واستخراج شهادة قياس المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة للمهن التى تخضع للترخيص، وحدد المستندات المطلوبة للتقديم وهى: صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة من المؤهل الدراسى إن وجد، وصورة كارنيه الخدمات أوشهادة التأهيل، وصورة شخصية، والسن من ١٨ إلى ٣٠ سنة، والقبول بعد اجتياز المقابلة الشخصية، كما يمكن التسجيل من خلال الدخول علي الرابط التالي: https://forms.gle/obeyDwWW6FQqu2Nx6.

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مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية الدورات التدريبية المجانية الفندقة التدريب المهني ذوي الهمم

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