مديرية العمل بالمنوفية تشارك فى معرض الأسر المنتجة للسيدات

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى فعاليات معرض الاسر المنتجة للسيدات بالمنوفية، وذلك بنادى أهلى قويسنا بمركز شباب قويسنا، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، المعرض افتتح أبوابه للزوار يومى الأربعاء والخميس 29، 30 من شهر مايو الماضى، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وقدم المعرض العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والأدوات المنزلية، والملابس وأدوات التجميل، والمفروشات، والصناعات اليدوية، والمخبوزات والمأكولات المنزلية، وبأقل الأسعار كنوع من الدعم لسيدات قويسنا وفتح أبواب للرزق للشباب والبنات وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار مساهمة المديرية وأجهزتها فى الحد من معدلات البطالة بين الشباب، ودعم المنتجات اليدوية، والصناعات الحرفية الصغيرة، وجهودها المستمرة من أجل دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر، ودخولها سوق الإنتاج، من خلال فتح مشروعات صغيرة، وتوفير فرص عمل لائقة لها.

مديرية العمل بمحافظة المنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى تقريرٍ لوزارة العمل، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات، وتدريب المرأة لتأهيلها وتنمية مهاراتها من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، وأكد مدير المديرية ضرورة دعم المرأة المصرية ونشر ثقافة العمل الحر وزيادة الإنتاج، كما يقام المعرض تحت إشراف محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة النادى، والمهندسة فتحية صقر، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث لاقى المعرض رواجا وإقبالا من الجماهير، وأشادوا بالمنتجات والأسعار وقدموا الشكر للمنظمين على إتاحة هذه الفرص لتشجيع الشباب ومحاربة غلاء وجشع التجار.