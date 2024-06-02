ريهام الشبراوى: اصطفاف الحوار الوطنى خلف القيادة السياسية يؤكد جديته وتعبيره عن الشعب المصرى

قالت النائبة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي استمر قرابة العشر ساعات، جاء في توقيت شديد الأهمية لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الطارئة، والتي تتنوع مابين اهتمامات خارجية لحفظ الأمن القومي، وداخلية لمراعاة المواطن المصري.

وأكدت الشبراوي، في تصريحات خاصة، أهمية الرسالة الصادرة بالاصطفاف خلف القيادة السياسية في الوقت الحالي، لتقوية جبهة الدولة المصرية وتوحيد الرأي العام الداخلي نحو أي قرارات أو ردود أفعال أو تقييمات، تدعم حق مصر في حفظ أمنها القومي، وتدعم حفظ حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية المركزية للعرب.

دعم الحوار الوطنى للقضية الفلسطينية

ولفتت إلى أن هناك أهمية كبرى لتقدم مسئولى الحوار الوطني بالتماس للإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في أنشطة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها كلها قرارات ومخرجات تثلجح الصدور وتثبت أننا أمام كيان جاد يسمى بالحوار الوطني، يمثل حالة تعبر بحق عن الشعب المصري.

وتابعت: وفيما يتعلق بالملفات الداخلية فهناك أهمية كبرة لسرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيرا التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وهو متطلب إيجابي بمجرد المضي قدما فيه سينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري.

وكان قد استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت الموافق 1 يونيو 2024 اجتماعا استمر قرابة العشر ساعات، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وكان على رأس الموضوعات، التى تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وفي هذا الشأن أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. وأكد المجلس أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.