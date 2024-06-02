استجابة لمبادرة الرئيس السيسى محلات السعيد للدواجن والمشويات تحطم الأسعار

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة الماضية التي تجاوز السعر فيها ١١٠ جنيهات ببعض الأماكن، حيث انخفضت الأسعار مسجلة تراجعًا بعشرات الجنيهات، بفضل تقديم عروض مميزة من قبل بعض المحلات، مثل محلات السعيد للفراخ والمشويات التي قدمت عروضًا جديدة وخفضت الأسعار بشكل كبير عن غيرها بالمحلات الأخرى استجابة لمبادرة الرئيس السيسى.



كانت أسعار الدواجن شهدت تراجعًا، طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تسارع عدد كبير من المصانع والتجار في الاستجابة لمبادرة تخفيض الأسعار، فضلًا عن تخلص الدولة بشكل نهائي من السوق السوداء الذى تسبب في ارتفاع الدولار، لكنه تراجع بشكل كبير وأصبح متوفرًا في جميع البنوك تقريبًا، وتقدم محلات السعيد عرضا لا يقاوم بسعر ٧٤ جنيهًا فقط للكيلو البط.



وفى ظل ما تفعله الدولة من مجهودات كبيرة للسيطرة على الأسعار، فمن المنتظر من جميع المصانع، خلال الأيام المقبلة أن نشهد انخفاضًا كبيرًا يحس به المواطن؛ نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن.

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل إن ما حدث بشكل مفاجئ نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وأدى إلى تحرك بسيط في أسعار الدواجن بمختلف الأسواق خلال الفترة الماضية، سيتراجع فور انتهاء موجة الحر، حيث ضربت أجواء البلاد خلال الأيام الماضية موجة ارتفاع في درجات الحرارة؛ على نحو تسبب في موت أعداد كبيرة من الدواجن بمختلف المزارع ما نتج عنه نقص في المعروض بالأسواق، لكن فور انتهائها ترجع الأمور إلى مسارها في التراجع مرة أخرى.