الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

جريدة الدستور

ارتفعت معدلات البحث عن رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 مع بداية شهر يونيو والمقرر فيه فتح باب التقديم بالمدارس الرسمية الحكومية والتجريبية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ننشر في التقرير التالي رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024  في المدارس الحكومية الرسمية واللغات مع الحرص على التقديم خلال شهر يونيو لان اخر موعد للتقديم هو 30 يونيو.

رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

يكون لتقديم للصف الأول الابتدائي 2024 من خلال موقع تنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم 

اضغط هنا للوصول لموقع تقديم الصف الأول الابتدائي 

مع العلم أنه يجب على ولي الامر تسجيل حساب خاص به على الموقع من أجل تنفيذ الخطوات الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي 2024.

فمن خلال الموقع التالت يمكن للمنصة تقديم طلب الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية الحكومية طبقا للمربع السكني للأسرة وكذلك متابعة موقع كل طلب مقدم والاستعلام عن قيمة المصروفات المطلوب سدادها عند الالتحاق بالمدرسة. 

بعد تسجيل حساب خاص بولي الامر على المنصة يجب تسجيل بيانات الطفل بدقة وكذلك بيانات الأب والأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

ثم اختيار مدرسة واحدة أو اكثر طبقا للرغبة المنشودة من ولي الأمر 

يلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب حيث لا يمكن تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بكفر الشيخ.. فتح باب القبول رسميًا

أوراق تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024 للعام الدراسي الجديد

خطوات التقديم الصف الأول الابتدائي 2024 

اضغط على ايقونة تقديم طلب الموجودة اعلى الشاشة 

حدد طلب التقديم للصف الذي تلحق به الطفل وهو الأول الابتدائي

اضغط حفظ واستمرار 

ثم تستكمل باقي البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد 

وتسجيل الاسم رباعي للطفل وتاريخ الميلاد وكافة البيانات المطلوبة والمسجلة في شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

بعد تسجيل الطلب للمدارس الراغب في الحاق طفلك بها يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من نفس الموقع 

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