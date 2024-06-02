ارتفعت معدلات البحث عن رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 مع بداية شهر يونيو والمقرر فيه فتح باب التقديم بالمدارس الرسمية الحكومية والتجريبية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ننشر في التقرير التالي رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 في المدارس الحكومية الرسمية واللغات مع الحرص على التقديم خلال شهر يونيو لان اخر موعد للتقديم هو 30 يونيو.

رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

يكون لتقديم للصف الأول الابتدائي 2024 من خلال موقع تنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم

اضغط هنا للوصول لموقع تقديم الصف الأول الابتدائي

مع العلم أنه يجب على ولي الامر تسجيل حساب خاص به على الموقع من أجل تنفيذ الخطوات الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي 2024.

فمن خلال الموقع التالت يمكن للمنصة تقديم طلب الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية الحكومية طبقا للمربع السكني للأسرة وكذلك متابعة موقع كل طلب مقدم والاستعلام عن قيمة المصروفات المطلوب سدادها عند الالتحاق بالمدرسة.

بعد تسجيل حساب خاص بولي الامر على المنصة يجب تسجيل بيانات الطفل بدقة وكذلك بيانات الأب والأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

ثم اختيار مدرسة واحدة أو اكثر طبقا للرغبة المنشودة من ولي الأمر

يلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب حيث لا يمكن تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.

خطوات التقديم الصف الأول الابتدائي 2024

اضغط على ايقونة تقديم طلب الموجودة اعلى الشاشة

حدد طلب التقديم للصف الذي تلحق به الطفل وهو الأول الابتدائي

اضغط حفظ واستمرار

ثم تستكمل باقي البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد

وتسجيل الاسم رباعي للطفل وتاريخ الميلاد وكافة البيانات المطلوبة والمسجلة في شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

بعد تسجيل الطلب للمدارس الراغب في الحاق طفلك بها يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من نفس الموقع