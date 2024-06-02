الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خادمة تستعين بشقيقتيها لسرقة مجوهرات من شقة مخدومتها في الساحل

سرقة مجوهرات
سرقة مجوهرات

استعانت خادمة بشقيقتيها لسرقة مجوهرات من داخل شقة مخدومتها بالساحل، مستغلين غيابها عن المنزل وإقامتها عند نجلها.

خادمة تستعين بشقيقتيها لسرقة مجوهرات من شقة مخدومتها في الساحل

تبلغ لقسم شرطة الساحل من ربة منزل ومقيمة دائرة القسم قررت باكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية عبارة عن 6 غوايش، 2 ساعة، 5 حلق "جوز"، 6 خواتم،  7 سلاسل، 2 صليب، دلاية ذهب ابيض، 2 سلسلة بهما أحجار كريمة، خاتم ألماظ ومحبس من داخل شقتها.

وأضافت في بلاغها بأنها كانت مقيمة طرف نجلها لظروفها الصحية، ولدى عودتها لشقتها اكتشفت ذلك، ولم تتهم أحدا في ارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة وبمراجعة كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التواصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خادمة لدى المجني عليها بشكل غير دائم وشقيقتها وربة منزل ومقيمين شارع خلوصي دائرة القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهن.

واعترفن بارتكابهن الواقعة، وأقرت الأولى بأنه حال عملها بالشقة قامت بمغافلة المجني عليها وسرقة مفتاح الشقة، وقامت بالاستعانة بالثانية والثالثة لارتكاب الواقعة، تم بإرشادهن بمسكنهن ضبط كافة المسروقات، وعدد 4 مفاتيح مصطنعة للشقة، باستدعاء المجني عليها، تعرفت على المسروقات، واتهمتهم بالسرقة.

محكمة حكم المحكمة التحريات الأمنية النيابة العامة محكمة الجنايات سرقة مجوهرات الساحل

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