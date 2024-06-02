الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا تقدم البلوجر سمية نستون على تيك توك؟

البلوجر سمية نستون
البلوجر سمية نستون

تصدرت البلوجر سمية نستون، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي، وذلك بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء، كما جرى التحفظ على مقاطع مخالفة.

وأثارت البلوجر سمية نستون الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك ” وعلى تطبيق “تيك توك” في شهر يناير الماضي، وذلك بسبب نشرها صورة مخلة وخادشة للحياء مع خطيبها، ما تسبب في حالة من الجدل، وقالت أنا سبت خطيبي بعدها 3 أيام بسبب الصور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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حبس البلوجر سمية نستون لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء

ماذا تقدم البلوجر سمية نستون على تيك توك؟

اشتهرت البلوجر سمية نستون، عبر تطبيق مقاطع الفيديو “تيك توك”، بسبب تقديمها محتوى خادش وجرئ، وبحسب المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سمية نستون فتاة من محافظة الإسكندرية مواليد 1999 وتبلغ من العمر 25 عامًا اشتهرت بتقديم محتوى بملابس جريئة مع افتعال حركات بذيئة.

وفي الفترة الأخيرة، أثارت نستون الجدل وذلك بعد ظهورها  في العديد من الفيديوهات مع شاب صغير  بالنسبة لها وفي إحدى الفيديوهات ارتدت نستون فستان أحمر وبجانبها شاب يرتدي بدلة وادعت أنها حفل خطبتها عليه، وهو ما أثار الجدل حولها.

القبض على نستون

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر سمية نستون؛ لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بث البلوجر سمية نستون، لها معلومات جنائية، مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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