تجديد حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لبيع أعضائه 15 يومًا

أصدر قاضي التجديد، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لبيع أعضائه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

وترجع القضية رقم 3593 جنح الزهور لسنة 2024 إلى اتهام السيدة "هويدا.ث.م.د" بتخدير ابنها، وتصويره عاريًا مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك داخل وحدة سكنية بمساكن فاطمة الزهراء في حي الضواحي.

وتبين من التحقيقات والتحريات وأقوال المتهمة أنها دخلت على مجموعة تبرع بالأعضاء على موقع تواصل اجتماعي، وتعرفت على شخص في المجموعة ادعى لها أنه دكتور ويريد أخد أعضاء ابنها مقابل مبلغ مالي.

وتبين للطاقم الطبي المُعالج حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر، وأبلغ المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم الثاني والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

واعترفت المتهمة بجريمتها وقامت بتمثيل الجريمة، وتعتبر المتهمة شاهد إثبات للإدلاء بأقوالها في القضية المعروفة إعلاميًا بطفل شبرا الخيمة.