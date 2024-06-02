الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فلسطين: نرحب بإعلان تشيلى الانضمام إلى جنوب إفريقيا فى قضية الإبادة الجماعية

الرئيس التشيلي جابرييل
الرئيس التشيلي جابرييل بوريك

رحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بإعلان دولة تشيلي عن الانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وكان قد أعلن الرئيس التشيلي، جابرييل بوريك، مساء أمس السبت، عن انضمام بلاده لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث جاءت تصريحات "بوريك" خلال الخطاب الرئاسي السنوي أمام البرلمان التشيلي في العاصمة سانتياجو.

وقال الرئيس التشيلي إنه "كما فعلت في أحداث عامة أخرى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراجوا وفنزويلا، أو بشأن الحرب العدوانية غير المقبولة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فإن من واجبي أن أشير اليوم إلى الوضع الحرج في قطاع غزة"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

الخارجية الفلسطينية جنوب أفريقيا قضية الابادة الجماعية تشيلي القاهرة الإخبارية سانتياجو

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