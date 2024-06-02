الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر: أسعار سيارات الكهرباء قد تصل 800 ألف جنيه

سيارات الكهرباء
سيارات الكهرباء

كشفت مصادر مطلعة لـ "الدستور" عن توقعاتها بأن يصل سعر السيارة الكهربائية من إنتاج شركة النصر للسيارات إلى نحو 800 ألف جنيه.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن العمل جارٍ حاليًا على إنهاء المفاوضات الخاصة بتوقيع عقود إنتاج السيارة بين شركة النصر للسيارات والقطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأكدت المصادر لـ الدستور أن تكلفة إنتاج السيارات في المرحلة الأولى ستصل إلى 25 مليون دولار، كما أشارت  إلى أنه  جارٍ العمل على الانتهاء من تطوير المصنع الذي يقع في مدينة حلوان في إطار تحديثه.

وبينت المصادر أنه من المقرر أن يتم إنتاج السيارة التقليدية التي تعمل بالبنزين ثم العمل على إنتاج السيارة التي تعمل بالمزيج بين البنزين والكهرباء ثم إنتاج السيارة الكهربائية.

ولفتت المصادر إلى أن السعر الخاص بالسيارة هو سعر تقريبي حيث من المقرر الإعلان عن السعر الرسمي عقب الإنتاج وذلك وفقًا للمتغيرات في سعر الصرف والتكلفة.

توجه مهم

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق ومستشار الهيئة العربية للتصنيع، أن تصنيع السيارات في مصر هو توجه مهم في إطار العمل على تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وأوضح المناسترلي أن تحفيز هذه الصناعة سيسهم في توفير فرص عمل جديدة والعمل على خفض فاتورة الاستيراد.

وذكر المناسترلي أن إقامة مصانع جديدة للصناعات المغذية للسيارات من شأنه النجاح في رفع نسبة المكون المحلي في السيارة إلى نسبة كبيرة للغاية مما يعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص المصري والأجنبي.

من ناحيته، قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركته تعمل على إنتاج الجنوط للسيارات.

وأوضح ياسين أن هناك خطة من أجل إنتاج جنوط السيارات مما سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد والعمل على تعميق التصنيع المحلي.

وأكد ياسين أن التوسع في إنتاج جنوط السيارات سيساهم في رفع نسلة المكون المحلي لإنتاج السيارات في مصر بخلاف قطع الغيار التي تصنع من الألومنيوم.

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