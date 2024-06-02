الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شؤون إسرائيلية: القوى الحزبية في إسرائيل تشهد انقسامًا كبيرا (فيديو)

خبير الشؤون الإسرائيلية
خبير الشؤون الإسرائيلية

قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الضغط الشعبي في الداخل الإسرائيلي، يدل على وحشية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واهتزاز الثقة لدى عائلات المحتجزين.

 

ونوه، "شديد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوى الحزبية في إسرائيل تشهد انقسامًا كبيرا، خاصة بعد ظهور زعيم المعارضة يائير لابيد على الساحة، بالإضافة إلى بيني جانتس.

 

وأضاف، أن إسرائيل أصبحت منبوذة عالميًا خاصة من قبل الحلفاء، مشيرًا أن رفض بنيامين نتنياهو لمقترح الرئيس جو بايدن، سيزيد من حالة العزلة للكيان المُحتل.

 

وأشار، أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يقدم نفسه لشعبه وليهود العالم بأنه المخلص، والداعم لليهودية في العالم، ولكن في الحقيقة هو يسعى للبقاء في السلطة أكبر قدر ممكن.

خبير شؤون إسرائيلية نتنياهو أحمد شديد بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية

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