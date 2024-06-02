بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية بالقسم العلمى أمس السبت، بمادتى الفقه والحديث، أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن المواد المتبقية من امتحانات الثانوية الأزهرية ومواعيدها كما حددها قطاع المعاهد الأزهرية.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وبدات امتحانات الثانوية الأزهرية، أمس السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى بدوا اليوم الأحد، امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الأحد 23 يونيو التاريخ، الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق في أماكن تجمع الطلاب وفي الحجرات

يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو ساعات البلوتوث أوالنظارات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظراستخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس)بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفي حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب بعد أوراق (البوكليت) قبل الإجابة، وفى حالة وجود عجز في عدد صفحات ( الورقة المدمجة تستبدل الكراسة قبل بدء الامتحان، على أن يسلمها الطالب كاملة بذات الأعداد المدونة على غلاف الورقة بعد الانتهاء من الإجابة، ولا يحق للطالب الشكوى في حالة وجود نقص في عدد صفحات كراسة إجابته، وتسلم الورقة الناقصة إلى مسئول تجميع الأوراق المرتجعة بعد كتابة تحرير محضر إثبات حالة.

التنبيه على الطلاب عدم التحرك من أمكانهم قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء انعقاد اللجنة.

ينبه على الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة العدد للملاحظين، والتوقيع في الحضور، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التي لم يوقع فيها.

اختفاء أي صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمه اللملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

لا يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لوقت إجابة المادة.

يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراقالإجابة بأي حال من الأحوال، وفي حالة حدوث ذلك، يتم تحرير محضر إثبات حالة، وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

عدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان، أو تتضمن سبا أوقذفا أو إيحاءات سياسية، أو عبارات تخالف الآداب العامة.

على الطلاب عند تقديم العذر عن حضوره مادة من المواد التأكد من تسلمه صورة من العذر معتمدة من إدارة امتحانات المنطقة بعد التوقيع عليه بما يفيد الاستلام من خلال الإداري المسئول عن تسلم الأعذار لمسئول الأعذار بإدارة امتحانات المنطقة.

على الطلاب الاطلاع على جدول الشفهى الخاص باللجنة وتوقيعهم بالعلم.

عند امتحان طلاب الشهادة الثانوية من القسم العلمى لمواد اللغات،يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

التبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات بصورة متكررة،وأن محضر الشطب في المادة لا يعني أن الطالب سيدخل الدور الثاني بالدرجة كاملة، بل هو اعتراف منه بأنه قام بالشطب على الإجابة بنفسه دون ضغوط من أحد وبكامل إرادته، وفي حالة دخول هذا الطالب الدور الثانى في هذه المادة سيحصل على درجة النجاح فقط.

التنبيه على الطلاب بعدم ترك أوراق كراسة الإجابة بيضاء دون كتابة، وينبه عليهم كتابة حتى ولو سطر واحد حتى لو أعاد الطالب كتابة السؤال مرة ثانية.

محضر إثبات حالة لترك ورقة الإجابة بيضاء دون أي إجابة لا يعنى أنه سيدخل الدور الثاني بالدرجة كامله، بل هو محضر توثيق بأنه تعمد ترك الورقة دون إجابة، وامتنع عن الإجابة بكامل إرادته وسوف يدخل الدور الثاني بنصف الدرجة حال دخوله الدور الثاني.

يحظر على الطلاب رفع كراسة الإجابة على سطح المقعد وتبقى كراسة الإجابة في موضع الكتابة.