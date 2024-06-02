وزارة العمل: اختبار نظرى وعملى فى ختام برنامج تدريبى مجانى لفتيات الشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، فعاليات إختبار نهاية الدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، لـ 10 متدربات، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية، وذلك بالوحدة التدريبية المتنقلة بقرية كفر شلشلمون بمنيا القمح، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومتابعة إجراء الإختبار العملي والنظرى، ومن مميزات التدريب أنه مجانى، وتحصل المتدربة على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية، ويتم تنفيذه طبقا" لنظام الساعات المعتمدة، وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجانًا.

مديرية العمل بمحافظة الشرقية



وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للإلتحاق بفرص عمل لائقة، او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص التدريب بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والإستثمارى لتحقيق هذا الهدف، وأضاف مدير المديرية، أنه حضر فعاليات الإختبار محمد عبدالجواد مسئول التشغيل الداخلي بمديرية العمل، وناصر عبدالشفيع مدير مكتب عمل منيا القمح، ومحمد عامر مفتش بمكتب عمل منيا القمح، ومحمد الجبالي رئيس قسم التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت الأقصر

وعلى جانب آخر، نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، من خلال الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بشركات ومصانع الاقصر، برعايه الباخرة تاج النيل 2 (شركه ايزيس للسياحة )، وهيئه الرعايه الصحيه بالاقصر، بحضور ممثلي اكثر من 50 شركة، واكثر من 400 من اصحاب الشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة بالاقصر تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر،وبحضور الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر، وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، حيث تضمنت المبادرة محاضرات علمية تناولت كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية والاجهزة الوظيفية للسلام، ودور كل منهم في حماية العاملين والمنشأة من المخاطر، كما تطرقت أيضا الي المخاطر التي يواجها العاملين اثناء العمل في الأماكن المغلقة وكيفية مواجهة هذه المخاطر، وإداراة نظم السلامة وكذلك التغيرات المناخية وتاثيرها علي بيئه العمل..

واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، فى تقريره للوزارة، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتأثير التغير المناخي علي بيئه العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمة ألقاها مدير المديرية خلال الاحتفالية بيوم السلامة العالمي أكد خلالها على الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والانشطة المختلفة بمحافظة بالاقصر، كما نوه نائب المحافظ فى كلمة ألقها إلى دور وأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على العمال والمنشآت ورفع الوعي لدي جميع أصحاب الاعمال، كما رحب الدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الدولي بالحضور مشيرًا إلى تجربة هيئة الرعاية الصحية في استخدام اساليب السلامة والصحة المهنية، كما شهدت الفعاليات حضور ممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والذين ألقوا المحاضرات وهم:المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والذى ألقى محاضرة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية والاجهزه الوظيفيه للسلامة، ودور كل منهم في حمايه العاملين والمنشأة من المخاطر، كما تطرق أيضا في المحاضرة الثانية الي المخاطر التي يواجها العاملين اثناء العمل في الأماكن المغلقة وكيفيه مواجهه هذه المخاطر، كما قام المهندس أحمد رجائي من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالقاء محاضرة حول إداراه نظم السلامة، وقامت المهندسة نسرين محمد مدير إدارة السلامة بالاقصر بإلقاء محاضرة عن التغيرات المناخية وتاثيرها علي بيئه العمل..