الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحوار الوطنى: نرفض تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد بيان مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر أن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعد قضية القضايا وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار بيان مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها، حسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

كما أكد بيان مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الحالية.

القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الدولة الفلسطينية الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني

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