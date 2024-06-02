الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استغل كونها من ذوي الهمم.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمغتصب فتاة المعصرة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بخطف فتاة من ذوي الإعاقة والتعدي عليها في منطقة المعصرة بالسجن المؤبد، وغرامة  100 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

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نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات في القضية رقم 7348 لسنة 2023 جنايات المعصرة، أن المتهم أقدم على خطف المجني عليها بالتحايل بأن استدرجها لمحل سكنه واستغل ضعفها وتأخر قدرتها العقلية، وعدم قدرتها على الإدراك والتمييز، وكان من شأن ذلك التقرير بالمجني عليها وحملها على مرافقته.

وأضافت التحقيقات، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على المجني عليها بغير رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف فتاة المعصرة محكمة جنايات القاهرة ذوي الإعاقة السجن المؤبد

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