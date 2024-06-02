الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: حل مشكلة انقطاع المياه بنجع الشريف إبراهيم المتراكمة منذ 15 عامًا

حل مشكلة مياة الشرب
حل مشكلة مياة الشرب

 قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه فى ظل التعاون المثمر والبناء مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بقيادة الدكتور عاصم الجزار، تم وضع الحلول الجذرية لأحد المشاكل المتراكمة منذ نحو 15 عامًا، والمتعلقة بمشكلة انقطاع مياه الشرب عن منطقة نجع الشريف إبراهيم بمدينة دراو، من خلال مد خط بلاستيك قطر 6 بوصة بطول 3800 متر وذلك ضمن مشروع الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة دراو بتكلفة تقديرية تصل لنحو 35 مليون جنيه. 

وضع الحلول الجذرية لأحد المشاكل المتراكمة منذ نحو 15 عامًا

وقدم محافظ أسوان شكره للجهود المبذولة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأسوان بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى لما يتم تنفيذه لحزمة من المشروعات لإحلال وتجديد ورفع قدرات لشبكات المياه والبنية التحتية، والتى من بينها أيضًا التدخل السريع لشفط كميات المياه التي تدفقت أمام أحد العمارات السكنية بعمارات الأوقاف 2 بحى الصداقة الجديد.

 وأوضح أنه تم الدفع بـ 2 سيارة كسح، وتم حل المشكلة، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى إنهاء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وخاصة فى المناطق التى تعانى من الضعف والانقطاع المتكرر للمياه، أو التي تشهد طفح وكسورات فى خطوط المياه والصرف، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للأسر بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك فى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 

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محافظ أسوان وضع الحلول الجذرية مشكلة انقطاع مياة الشرب متراكمة منذ 15 عاما منطقة نجع الشريف إبراهيم

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